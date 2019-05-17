تركيا تقصف مواقع تابعة لـPKK شمالي العراق

2019/05/17 | 11:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الدفاع التركية، الجمعة، قصف مواقع لحزب العمال الكردستاني "PKK" شمالي العراق.

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