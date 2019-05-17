العثور على جثة طفلة مشنوقة داخل منزلها في ديالى

2019/05/17 | 11:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر اممب في محافظة ديالى، الجمعة، بالعثور على جثة طفلة قضيت شنقا داخل منزلها شمال شرقي المحافظة.

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