الاندبندنت البريطانية: الصراع الأميركي الإيراني يتصاعد بشكل مخيف في المنطقة

2019/05/17 | 11:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت صحيفة “الإندبندنت” البريطانية أن الصراع الأميركي الإيراني يتصاعد بشكل مخيف.وقالت الصحيفة في تقرير لها، إن المشهد الحالي في منطقة الخليج يستدعي نظيره قبل حرب العراق حيث يتصاعد الخطر مع نقل واشنطن حاملات طائرات إلى المنطقة، وإعادة تموضع بطاريات … Readmore

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