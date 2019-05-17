2019/05/17 | 11:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت وزارة النفط، اليوم الجمعة، الاتزام باتفاق خفض الإنتاج الذي أقرته منظمة (أوبك) والدول المتحالفة معها من خارج المنظمة، مشيرة إلى أن أي زيادة في الإنتاج أو الخفض يتم اتخاذها في الاجتماع الوزاري، وفق معطيات فنية مدروسة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النفط: ملتزمون باتفاق أوبك لخفض الإنتاج) نشر أولاً على موقع (بغداد بوست) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النفط: ملتزمون باتفاق أوبك لخفض الإنتاج) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد بوست).