نصيف تطالب بالتحقيق في واقعة فساد جديدة بوزارة الكهرباء

2019/05/17 | 11:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اهمت النائبة عن ائتلاف دولة القانون، اليوم الجمعة، وزارة الكهرباء بمنح عقد اعادة تأهيل محطة الدورة الحرارية لشركة النخبة بدون اعلان مناقصة.

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