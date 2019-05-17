محافظ واسط: الشركة العامة لتوزيع كهرباء الوسط غير عادلة

2019/05/17 | 11:59

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بغداد اليوم _ واسط

أكد محافظ واسط، محمد جميل المياحي، الجمعة (17 أيار 2019)، أن الشركة العامة لتوزيع كهرباء الوسط، غي...





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