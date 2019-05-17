2019/05/17 | 11:59
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
أكد محافظ واسط، محمد جميل المياحي، الجمعة (17 أيار 2019)، أن الشركة العامة لتوزيع كهرباء الوسط، غي...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
محافظ واسط: الشركة العامة لتوزيع كهرباء الوسط غير عادلة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد اليوم _ واسط
أكد محافظ واسط، محمد جميل المياحي، الجمعة (17 أيار 2019)، أن الشركة العامة لتوزيع كهرباء الوسط، غي...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
محافظ واسط: الشركة العامة لتوزيع كهرباء الوسط غير عادلة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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