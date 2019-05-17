بغداد تتحسب نفطياً لاحتمالات مواجهة أميركية ـ إيرانية

2019/05/17 | 12:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن وزير النفط العراقي ثامر الغضبان أن وزارته اتخذت إجراءات احترازية في حال حدوث أي طارئ بشأن الأحداث في المنطقة.وقال الغضبان،

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