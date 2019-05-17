2019/05/17 | 12:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الاقتصاد نيوز _ بغداد

ارتفعت أسعار النفط مجددا، الجمعة، وباتت في طريقها لتحقيق أول مكاسب أسبوعية هذا الشهر، مع مخاوف من تعطل الإمدادات.

وارتفعت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت 38 سنتا أو 0.5 بالمئة عن آخر إغلاق لها إلى 73 دولارا للبرميل بحلول الساعة 0303، وهذه هي الجلسة الرابعة على التوالي التي يرتفع فيها برنت.

وارتفع الخام 3.4 بالمئة هذا الأسبوع ليكون بصدد تحقيق أول مكاسبه في 3 أسابيع.

ولم تكن عقود خام القياس الأميركي غرب تكساس الوسيط أقل حظا من سابقتها، إذ صعدت هي الأخرى ولكن 46 سنتا أو 0.7 بالمئة إلى 63.32 دولار للبرميل.

وما زالت الأسواق تنتظر قرارا من منظمة "أوبك" ومنتجين آخرين، بشأن ما إذا كانوا سيواصلون تخفيض الإمدادات التي أدت إلى صعود الأسعار بأكثر من 30 بالمئة منذ بداية العام الجاري.

وقال وزير النفط العراقي ثامر الغضبان، أمس الخميس، إن الاجتماع المقبل الذي تعقده لجنة المراقبة الوزارية لـ"أوبك" في السعودية مطلع الأسبوع المقبل، سيجري تقييما لالتزام الدول الأعضاء بتخفيضات الإنتاج، مشيرا إلى أن أسعار النفط الحالية والأسواق مستقرة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النفط يرتفع لرابع جلسة على التوالي) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النفط يرتفع لرابع جلسة على التوالي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).