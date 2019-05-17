الاردن تعلن ارتفاع صادراتها للعراق بنسبة 3.74% خلال شهرين

2019/05/17 | 12:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الاقتصاد نيوز _ بغداد

أعلنت وزارة الصناعة والتجارة الأردنية، الجمعة، ارتفاع صادرات الأردن الى العراق بنسبة 3.74 ٪ خلال أول شهرين من العام الحالي.

وقال المتحدث الرسمي للوزارة، ينال البرماوي، في تصريح صحفي، نقلته وسائل إعلام أردنية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "الصادرات الاردنية الى السوق العراقية شهدت ارتفاعا واضحا هذا العام حيث زادت بنسبة 3.74٪ خلال الشهرين الاولين".

وأضاف البرماوي، أنه "وبحسب بيانات التجارة الخارجية الصادرة عن دائرة الاحصاءات العامة فقد بلغت قيمة صادرات المملكة الى العراق خلال شهري كانون الثاني وشباط من هذا العام حوالي 59 مليون دينار".

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