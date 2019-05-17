بــ طعنات متفرقة في الجسد و

2019/05/17 | 12:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ سكاي برس

عثرت على الملحن العراقي فارس حسن مقتولا في محافظة النجفمن قبل القوات الامنية.

وبحسب مصدر أمني، الخميس، فقد عثر على الملحن العراقي وبجسده طعنات متفرقة وذبح قطعي في العنق.

الأجهزة الأمنية قالت إنها تحركت بعد بلاغ إلى محل سكنه بالكوفة مساء الخميس وعثرت عليه بالداخل.

وعلى الفور جرى ...

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