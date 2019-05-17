الغارديان: قاسم سليماني أبلغ قادة فصائل عراقية بالاستعداد للحرب

2019/05/17 | 12:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت صحيفة “الغارديان” البريطانية، عن اجتماع لقائد فيلق القدس الإيراني، قاسم سليماني، مع قادة فصائل عراقية، وطالبهم بالاستعداد لحرب بالوكالة.ولفتت الصحيفة في تقرير لها الى أن تحرك سليماني أثار مخاوف أميركا وحلفائها من تعرض مصالحهم في المنطقة لتهديدات، الأمر … Readmore

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