اعتقال 4 من ابرز مروجي الحبوب المخدرة بحملة دهم وتفتيش شرقي الرمادي

2019/05/17 | 12:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ الانبار..افاد قائممقام قضاء الحبانية بمحافظة الانبار علي داود الدليمي ،الجمعة، بان القوات الامنية تمكنت من اعتقال 4 من ابرز مروجي الحبوب المخدرة بحملة دهم وتفتيش شرقي مدينة الرمادي .وقال الدليمي في تصريح لوكالة الـ/المعلومة/ ان “القوات الامنية نفذت حملة امنية استباقية على خلفية ورود معلومات استخباراتية تفيد بوجود 4 من مروجي الحبوب […]

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