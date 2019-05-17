تركيا تعيد فرض ضريبة على التعاملات بالعملات الأجنبية لدعم إيراداتها

2019/05/17 | 12:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعادت الحكومة التركية فرض ضريبة مقدارها 0.1 في المائة على تعاملات العملات الأجنبية، في خطوة تستهدف زيادة إيراداتها، لكنها ستساهم في زيادة

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