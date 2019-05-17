2019/05/17 | 12:08

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باكستان: إرسال أميركا قاذفات وسفن ضاربة إلى الخليج زاد من حدة التوتر بالمنطقة

متابعة/ خطوة برسأعربت وزارة الخارجية الباكستانية، عن قلقها إزاء التصعيد الأخير بين أميركا وإيران، فيما ‏أكدت أن إرسال واشنطن لمجموعة سفن ضاربة وقاذفات استراتيجية إلى الخليج زاد من حدة ‏التوتر في المنطقة.‏

وقال المتحدث باسم الوزارة محمد فيصل أثناء مؤتمر صحفي، إن “الإجراءات التي اتخذتها ‏الولايات المتحدة تحت حجة زيادة المخاطر على عسكرييها من قبل إيران وحلفائها “زادت من ‏حدة التوترات وتعقيد الوضع الأمني غير المستقر أصلا في الشرق الأوسط”.‏

ودعت إسلام آباد جميع الأطراف إلى “ضبط النفس”، محذرة من أن “أي خطوة غير مدروسة ‏تهدد باندلاع نزاع واسع النطاق”.‏

وتعد باكستان الدولة التي تحتفظ بعلاقات جيدة مع جميع أطراف التصعيد الأخير، بما فيها ‏الولايات المتحدة وإيران والمملكة السعودية.‏

واتخذت الولايات المتحدة منذ بداية أيار الجاري سلسلة إجراءات عسكرية بحجة تزايد خطر ‏إيران وحلفائها على القوات الأمريكية في الشرق الأوسط، وشملت هذه الإجراءات تعزيز قواتها ‏في منطقة الخليج ورفع مستوى تأهب قوات التحالف الدولي في سوريا والعراق وسحب ‏الدبلوماسيين الأمريكيين غير الأساسيين من سفارتها في بغداد وقنصليتها في أربيل (إقليم ‏كردستان العراق).‏

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