وزارة الكهرباء: وصول انتاج منظومة الوطنية الى 17 الف ميكاواط لأول مرة منذ تأسيسها

2019/05/17 | 12:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الكهرباء الوصول بإنتاج منظومة الكهرباء الوطنية الى سبعة عشر الف ميكاواط.وقالت الوزارة في بيان، إنه تنفيذا للخطة التي وضعتها منذ ستة أشهر تمكنت من زيادة الانتاج لنحو ثلاثة الاف وخمسمئة ميكا واط عن العام الماضي والوصول الى … Readmore

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