تعرف على الدولة المستضيفة لكأس أمم آسيا 2023

2019/05/17 | 12:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة-اين]أصبحت الصين المرشحة الوحيدة لتنظيم بطولة كأس أمم آسيا بكرة القادم للعام 2023 بعد انسحاب منافستها كوريا الجنوبية.

وأعلن الاتحاد الآسيوي بكرة القدم ان كوريا الجنوبية انسحبت من سباق التنافس على تنظيم بطولة كاس امم آسيا القادمة لتركز جهودها على مقترح تنظيم بطولة كاس العالم للسيدات للعام 2023 بمعية جارتها كوريا الشمالية.ومع انسحاب كوريا الجنوبية، سيعلن الإتحاد الآسيوي لكرة القدم رسميا يوم 4 حزيران/ يونيو المقبل عن تنظيم الصين لبطولة كاس امم آسيا للعام 2023.

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