الشيوخ يصادق على سفير أمريكي جديد في العراق

2019/05/17 | 12:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة-اين]صادق مجلس الشيوخ الخميس على ترشيح الرئيس دونالد ترامب لماثيو تولر سفيرا للولايات المتحدة في بغداد.

وكان تولر يشغل منصب السفير الأميركي في اليمن لخمس سنوات، قبل أن يترك منصبه منذ أيام قليلة ليستعد لمنصبه الجديد، في وقت تتصاعد فيه وتيرة التوتر بين الولايات المتحدة وإيران المجاورة للعراق.وطلبت الولايات المتحدة الأربعاء من موظفيها غير الأساسيين مغادرة سفارتها في بغداد.وتولر هو سفير الولايات المتحدة في اليمن منذ 2014 وكان سفيرا سابقا لدى الكويت كما سبق له العمل بسفارات واشنطن في القاهرة وبغداد والكويت والرياض.وسبق لتولر كذلك العمل في وزارة الخارجية كنائب مدير لمكتب شمال الخليج ومسؤولا بمكتب مصر.



ويحمل السفير الجديد للعراق شهادة البكالوريوس من جامعة بريغام يانغ والماجستير من جامعة هارفارد، وحاصل على جائزة SIA المخابراتية وجائزتين فخريتين رئاسيتين، وجائزة "بيكر ويلكنز" من وزارة الخارجية لمنصب نائب رئيس البعثة، كما يجيد اللغة العربية.

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