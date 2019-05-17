قاسم سليماني أصدر أوامره لحلفاء إيران بالاستعداد للحرب

2019/05/17 | 12:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت صحيفة “غارديان” البريطانية، إن قاسم سليماني، قائد فيلق القدس الإيراني، أمر حلفاء إيران في الشرق الأوسط، بالاستعداد للحرب.ونقلت الصحيفة في

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