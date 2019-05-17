بالصور.. استهداف منزل مدير دائرة ماء البصرة

2019/05/17 | 12:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- البصرة

أفاد مصدر أمني في البصرة، اليوم الجمعة، باستهداف منزل مدير دائرة ماء المحافظة بعبوة ناسفة.

وقال المصدر لـ"العهد نيوز"، إن "مجهولين اقدموا، فجر الجمعة،

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