"القصخون".. أبو تحسين آخرهم في بغداد

2019/05/17 | 12:19

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يتخوف محمود حسين الملقب بأبو تحسين، آخر القصخون “الحكواتي” في بغداد، من اندثار مهنته التي أصبحت غير قادرة على مواجهة التغييرات الكبيرة

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