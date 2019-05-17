English | كوردى

عبد الفتاح السيسي يصدر قرارا بالعفو عن 560 سجيناً


عبد الفتاح السيسي يصدر قرارا بالعفو عن 560 سجيناً
2019/05/17 | 12:19
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- والمحكوم عليه في القضية المعروفة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عبد الفتاح السيسي يصدر قرارا بالعفو عن 560 سجيناً) نشر أولاً على موقع (رووداو) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عبد الفتاح السيسي يصدر قرارا بالعفو عن 560 سجيناً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (رووداو).

كامل التفاصيل في: رووداو ✓
Sponsored Links

اخبار متفاعلة

آخر الاخبار
بالفيديو والصور
الأكثر شيوعا