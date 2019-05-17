أزمة في اليابان بسبب “أرقام المحمول”.. والحكومة تتدخل

2019/05/17 | 12:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كشفت تقارير صحفية حديثة عن عزم الحكومة اليابانية التدخل سريعا، خوفا من نفاد جميع أرقام الهواتف المحمولة المكونة من 11 رقما بعد 3 أعوام تقريبا.وأشارت صحيفة “”جابان تايمز” إلى خطة لوزارة الاتصالات اليابانية، نالت بالفعل موافقة الشركات المشغلة الثلاث الكبرى، تهدف لطرح مليارات الأرقام بصيغة جديدة مكونة من 14 رقما، قبل نهاية عام […]

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