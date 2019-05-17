تقرير أممي مهم عن سد الموصل

2019/05/17 | 12:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} صدر تقرير مهم عن منظمة تابعة للأمم المتحدة بشأن سد الموصل بمحافظة نينوى.

وذكر تقرير لبعثة الأمم المتحدة في العراق {يونامي} تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه، ان "مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في العراق {OCHA} أرسل بعثة ميدانية إلى سد الموصل بهدف تقييم آليات الاستعداد للطوارئ".وأضاف البيان ان "إدارة سد الموصل أقرت أنه في حين كان شتاء 2018-2019 من أوفر الفصول المسجلة من حيث كميات المياه، فإن السعة الحالية للسد هي أكثر من كافية لاستيعاب أية تدفقات إضافية".ولفت الى ان "سد الموصل يشهد صيانة دقيقة لأساساته وجدرانه وستكتمل بحلول شهر تموز/ يوليو 2019" منوها الى "عودة أكثر من 2000 أسرة إلى مناطق سكناها في القرى المتاخمة لسد الموصل".انتهى

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