دعوة للتحقيق مع وزارة الكهرباء بسبب محطة الدورة

2019/05/17 | 12:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محلية- كلكامش برس؛ دعت النائبة عالية نصيف رئيس الوزراء وهيئة النزاهة الى فتح تحقيق حول قيام وزارة الكهرباء بمنح عقد اعادة تأهيل محطة الدورة الحرارية لشركة النخبة التي يديرها شخصان احدهما أردني والثاني عراقي بدون اعلان مناقصة.وقالت نصيف في بيان اليوم، ان “وزارة الكهرباء وافقت على إحالة عقد إعادة تأهيل وتشغيل محطة الدورة الحرارية […]

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