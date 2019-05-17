مندوب إيران: لا نرغب بتصعيد التوتر في المنطقة لكننا سندافع عن أنفسنا

2019/05/17 | 12:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جددت إيران تأكيدها على عدم رغبتها بتصعيد التوتر في المنطقة.واكد مندوب ايران الدائم في منظمة الامم المتحدة مجيد تخت روانجي في تصريحات نقلتها وكالة فارس للأنباء أن حدوث أي خطأ فان الجميع سيخسر، وأن إيران لا ترغب بالحرب لكنها … Readmore

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