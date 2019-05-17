مظهر محمد صالح: الحكومة تبذل جهودا كبيرة لتحريك الاستثمار الخاص والحكومي

2019/05/17 | 12:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية مظهر محمد صالح، ان الحكومة ومنذ ثلاثة اشهر تبذل جهودا كبيرة في تحريك المشاريع المتوقفة والمتلكئة

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