مجلس الشيوخ يصادق على ترشيح ترمب لماثيو تولر سفيرا للولايات المتحدة في العراق

2019/05/17 | 12:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صادق مجلس الشيوخ على ترشيح الرئيس دونالد ترمب لماثيو تولر سفيرا للولايات المتحدة في العراق.وكان تولر يشغل منصب السفير الأميركي في اليمن لخمس سنوات، قبل أن يترك منصبه منذ أيام قليلة ليستعد لمنصبه الجديد، في وقت تتصاعد فيه وتيرة … Readmore

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