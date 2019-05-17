لجنة حقوق الانسان النيابية تصل إلى النجف للوقوف على احداث المتظاهرين

2019/05/17 | 12:30

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بغداد اليوم- بالنجف

أفاد مصدر في لجنة حقوق الانسان النيابية، الجمعة (17 أيار 2019)، بوصول عدد من اعضاء اللجنة الى محافظة النجف للوقوف على احداث المتظاهرين والمواجهات التي حصلت بينهم وحراس المراكز التجارية.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم)، إن "لجنة حقوق الانسان النيابية وصلت النجف ف للوقوف على احداثها واللقاء مع عوائل الضحايا والمحافظ والقادة الامنيين".

وكان المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة، عادل عبد المهدي، الخميس (16 أيار 2019)، اصدر بياناً بشأن الاحداث التي شهدتها محافظة النجف.

وقال المكتب في بيانه، إنه "بأمر رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي، نفذت القوات الأمنية اوامر القاء القبض بحق عدد من المنفذين لأعمال خارجة عن القانون راح ضحيتها عدد من المواطنين وتسببت بترويع الابرياء وحرق الممتلكات وتخريبها".

وأضاف، أن "التحقيقات جارية مع كل المتهمين وستتم ملاحقة جميع المشاركين بإطلاق النار او الحرق، وتقديم من يثبت عليه الجرم الى القضاء".

وشدد القائد العام للقوات المسلحة، وفق البيان، على "حماية حرية التظاهر السلمي وفق الضوابط التي رسمها الدستور والقانون"، فيما وجه بـ "ضرورة قيام الشرطة والاجهزة الأمنية بواجباتها في فرض الامن وحماية الممتلكات العامة والخاصة".

وأمر عبد المهدي "بفتح تحقيق في كيفية تعامل الاجهزة الامنية في النجف الاشرف اثناء الاحداث المؤلمة واسباب الفشل في تجنب او تقليل الخسائر البشرية والمادية".

واكد رئيس الوزراء على "المضي قدما في محاربة الفساد والمفسدين والشد على ايدي كل القوى السياسية والجماهيرية المساندة لعملية الاصلاح ومكافحة الفساد بالطرق السلمية والقانونية"، مطالبا الجميع بـ "تقديم ما لديهم من وثائق ومعلومات الى المجلس الاعلى لمكافحة الفساد لاتخاذ الإجراءات التحقيقية والعقابية وفق القانون".

وشهدت محافظة النجف، مساء الأربعاء، تظاهرات لأنصار التيار الصدري أمام منازل ومراكز تجارية تابعة لقياديين سابقين في التيار متهمين بالفساد واستغلاله في مصالح شخصية، قبل أن يرد حُراس إحدى تلك المراكز على محاولات اقتحامه من قبل المتظاهرين بإطلاق النار صوبهم ما أسفر عن مقتل 4 اشخاص وإصابة 17 آخرين، فرد المتظاهرون بإحراق المركز، فيما اعتقلت القوات الأمنية 17 من الحراس المتهمين بإطلاق النار، حسبما أكد نواب عن تحالف سائرون.

بغداد اليوم- خاص

كشف مصدر بالقنصلية الامريكية في أربيل، الجمعة (17 أيار 2019)، عن مغادرة 200 موظفًا أمريكيا يعملون في العراق بصفة مدربين، وذلك منذ قرار الخارجية الامريكية سحب موظفيها غير الضروريين من البلاد.

وقال المصدر لـ (بغداد اليوم)، إن &qu

بغداد اليوم _ واسط

أكد محافظ واسط، محمد جميل المياحي، الجمعة (17 أيار 2019)، أن الشركة العامة لتوزيع كهرباء الوسط، غير عادلة.

وقال المياحي في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "يتابع بقلق وبشكل مباشر، من مركز سيطرة وتوزيع كهرباء واسط، فلا زالت

بغداد اليوم _ متابعة

أعلنت وزارة الصناعة والتجارة الأردنية، الجمعة (17 أيار 2019)، ارتفاع صادرات الأردن الى العراق بنسبة 3.74 ٪ خلال شهرين.

وقال المتحدث الرسمي للوزارة، ينال البرماوي، في تصريح صحفي، إن "الصادرات الاردنية الى السوق العراقية

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