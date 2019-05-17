بالصور.. تقييد خادمة فلبينية بشجرة في السعودية وخارجية بلادها تتدخل

2019/05/17 | 12:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تداولت وسائل إعلام عالمية صورا ادعت أنها لخادمة فلبينية قيّدتها عائلة سعودية في الرياض بشجرة عقابا لها، فيما أعلنت الخارجية الفلبينية عن علمها بالحادثة.وأكدت وزارة خارجية الفلبين أنها ساعدت الخادمة المتضررة في العودة إلى وطنها.وذكرت الخارجية في بيان لها، الأسبوع الماضي، أن ملف الخادمة، لوفيلي أكوستا بارويلو، أحيل إلى سفارة مانيلا في الرياض في التاسع من مايو الجاري، لتتم إعادة المرأة إلى بلادها في اليوم نفسه.

وأكدت الخارجية الفلبينية تقييد الخادمة بشجرة من قبل صاحب العمل.

وأثيرت الفضيحة بعد أن نشرت إحدى زميلات الخادمة على حسابها في موقع "فيسبوك"، صورا لتلك "العقوبة"، مطالبة حكومة الفلبين بالتدخل ومساعدة المرأة الخادمة، وأعاد نحو 90 ألف شخص نشر هذا الخبر والصور.

وأكدت الزميلة الأخرى للخادمة في "فيسبوك" أن صاحب العمل السعودي، يلجأ إلى عقوبة بدنية بحق الخادمات عقابا على أي أخطاء صغيرة، مشيرة إلى أن الخادمة البالغة من العمر 26 عاما رُبطت بشجرة بعد أن تركت قطعة أثاث منزلية تحت أشعة الشمس الحارقة.

وتقدمت الخادمة، في أعقاب عودتها إلى بلادها، بالشكر إلى الذين ساعدوها في العودة، مبدية قلقها إزاء مصير الخادمين الفلبينيين الآخرين الذين انضموا علنا إلى الدعوة لمساعدتها.

واتهمت الخادمة صاحب عملها السابق بخفض راتبها.

ويقدر عدد الفلبينيين العاملين في الشرق الأوسط وإفريقيا بـ 2.3 مليون شخص، معظمهم من النساء، وهذه ليست المرة الأولى التي ترد فيها تقارير عن تعرضهم لانتهاكات مزعومة من قبل أصحاب العمل.

المصدر: وكالات

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