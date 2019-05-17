مانشستر سيتي ينضم للصراع على غريزمان

2019/05/17 | 12:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

انضم نادي مانشستر سيتي الإنجليزي لصراع المتنافسين على الفرنسي

أنطوان جريزمان، مهاجم أتلتيكو مدريد.اللاعب الفرنسي لن يستمر رفقة الروخي بلانكوس وسيغادر هذا الصيف، بحسب

ما أعلن أتلتيكو مدريد قبل أيام.وبحسب "Manchester Evening News" يرغب فريق بيب جوارديولا، في كسر

قيمة الشرط الجزائي بعقد جريزمان، والتي تنخفض من 200 إلى 120 مليون

يورو بداية من 1 يوليو المقبل.ولا يعد السيتي هو الراغب الوحيد في التعاقد مع الفرنسي الدولي، حيث

يرتبط جريزمان برغبة أندية برشلونة وبايرن ميونخ وباريس سان جيرمان في

التعاقد معه.الجدير بالذكر أن السيتي يخضع لتحقيقات من قبل الاتحاد الأوروبي لكرة

القدم "يويفا"، بشأن اختراق قواعد اللعب المالي النظيف.

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