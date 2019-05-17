طهران: الدول التي تدعم تحالف السعودية شريكة في جرائمه

2019/05/17 | 12:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واتهم المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، عباس موسوي، اليوم الجمعة، التحالف العربي بقيادة السعودية، بارتكاب مجزرة يوم أمس الخميس في صنعاء، داعيا "المنظمات الدولية ومنظمات حقوق الإنسان إلى تحمل مسؤولياتها ومنع تكرار مثل هذه الجرائم".انتهى..م.ر

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