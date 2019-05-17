الأمم المتحدة: استمرار التصعيد بين واشنطن وطهران قد يؤدي الى كارثة

2019/05/17 | 12:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت الأمم المتحدة أن استمرار تصعيد التوتر في منطقة الخليج بين إيران والولايات المتحدة قد يؤدي إلى عواقب كارثية.وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة في تصريح، إن المنظمة الدولية تشعر بقلق بالغ من عدم استقرار الأوضاع … Readmore

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