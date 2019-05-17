بغداد تستأنف رحلاتها الجوية إلى دمشق بعد توقف 8 سنوات

2019/05/17 | 12:36

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الاقتصاد نيوز _ بغداد

أعلنت شركة الخطوط الجوية العراقية أنها ستستأنف، غداً السبت، رحلاتها الجوية من بغداد إلى العاصمة السورية دمشق، بعد انقطاع 8 أعوام.

وقال المتحدث باسم الشركة، ليث الربيعي في مؤتمر صحفي، تابعته "الاقتصاد نيوز" ، إن "الخطوط العراقية ستطلق، للمرة الأولى، أول رحلاتها المباشرة من بغداد إلى دمشق يوم السبت، بعد انقطاع 8 أعوام".

وأضاف الربيعي، أن "الشركة ستنظّم رحلة واحدة من بغداد إلى دمشق أسبوعيا"، مؤكداً "أهمية الرحلات نظرا لحجم الجالية العراقية في سوريا".

وأقلعت آخر رحلة من مطار بغداد الدولي إلى مطار دمشق الدولي في ديسمبر/ كانون الأول 2011، ثم توقفت إثر احداث الأزمة السورية.

من جانبها، رحبت وزارة النقل السورية، في بيان، باستئناف الرحلات الجوية للخطوط العراقية.

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