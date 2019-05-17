2019/05/17 | 13:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم/ سليم الحسني

في أحاديث عديدة، وفي مناسبات متفرقة، يتحدث السيد صالح الحيدري رئيس ديوان الوقف الشيعي السابق، عن التآمر الذي جرى ضده لإبعاده عن رئاسة الوقف والمجيء بالسيد علاء الهندي.

ملخص ما جرى مع السيد الحيدري، أن السيد محمد رضا السيستاني قرر أن يعزله من الوقف الشيعي، وأن يأتي مكانه السيد علا...

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