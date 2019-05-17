2019/05/17 | 13:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نيويورك – تعمل إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب على تكثيف الضغوط على حزب الله اللبناني من خلال تشديد المراقبة على أنشطته المشبوهة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إدانة منتم لحزب الله بالتخطيط لهجمات في الولايات المتحدة) نشر أولاً على موقع (مركز الروابط) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إدانة منتم لحزب الله بالتخطيط لهجمات في الولايات المتحدة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مركز الروابط).