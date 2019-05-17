حشد الانبار تحليق طيران امريكي كثيف في سماء المناطق الغربية

2019/05/17 | 13:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ الانبار..كشف مصدر امني في قيادة حشد محافظة الانبار، الجمعة، ان المناطق الغربية شهدت تحليق كثيف للطيران الحربي الامريكي من دون معرفة الاسباب .وقال المصدر في تصريح لوكالة الـ/المعلومة/ ان ” المناطق الغربية للمحافظة وخاصة بالقرب من قاعدة عين الاسد الجوية شهدت تحليق كثيف للطائرات الامريكية الحربية في سماء المناطق الغربية من دون […]

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