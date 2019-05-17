حقوق الانسان النيابية: سيكون لنا موقفا رادعا لمنع تكرار الاعتداءات على المتظاهرين

2019/05/17 | 13:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هددت لجنة حقوق الانسان النيابية باتخاذ موقف رادع وحازم خلال الجلسة المقبلة لمجلس النواب لمنع تكرار الاعتداءات على المتظاهرين السلميين .ودعت عضو اللجنة يسرى رجب كمر في بيان، الحكومة الاتحادية الى وقف الاستهتار بحياة المدنيين ومحاسبة المتورطين بسفك دمائهم … Readmore

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