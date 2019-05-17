2019/05/17 | 13:47

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الليرة التركية تتراجع مجددا بعد التحركات الامريكية

متابعة/ خطوة برس

انخفضت الليرة التركية، الجمعة، في الوقت الذي يدرس فيه المستثمرون قرارا أميركيا بإنهاء اتفاق المعاملة التجارية التفضيلية لتركيا الذي سمح لبعض الصادرات بدخول الولايات المتحدة دون جمارك، بينما خفضت واشنطن الرسوم على واردات الصلب من تركيا بواقع النصف.

وقال متعامل في إدارة الخزينة بأحد البنوك إن المخاوف بشأن آفاق تركيا تضاف إلى الضغوط على الليرة التركية الناجمة عن الارتفاع الكامن للدولار، بينما سيكون للقرارات الأميركية أثرا متفاوتا.

وقال: “القرارات الأميركية جرى وضعها في الاعتبار على نحو سلبي، لكن القرارات ليس لها أثر اقتصادي واضح”.

وتابع: “الأسواق المالية ستراقب التصريحات السياسية بشأن العلاقات بين البلدين، بالنظر إلى ما انطوت عليه من مخاطر في الآونة الأخيرة”.

وبلغت الليرة اليوم 6.0600 مقابل الدولار، متراجعة من مستوى الإغلاق البالغ 6.0475، الخميس.

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