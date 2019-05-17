معهد واشنطن يسيطر على ملفات سياسة ترامب بالشرق الأوسط

2019/05/17 | 13:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نادرا ما يتحدث جاريد كوشنر صهر الرئيس الأميركي دونالد ترامب والمشرف على الفريق المكلف بملف السلام في الشرق الأوسط، إلا أنه اختار

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