النزاهة النيابية تفتح ملفات كبيرة وتضع جدولاً لإستضافة المسؤولين

2019/05/17 | 13:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سياسية- كلكامش برس؛ كشف عضو لجنة النزاهة النيابية، محمد ثابت، ان اللجنة فتحت ملفات وصفها بـ”الكبيرة”.وقال صابت في تصريح صحفي إن “أبرز الملفات التي فتحتها لجنة النزاهة النيابية هي ملفات تزوير عقارات الدولة وملفات التلاعب بجولات التراخيص النفطية وأبرز تلك الملفات هو ملف شركة تسويق النفط (سومو)”.وبين، أن “تلك الملفات تعتبر ملفات كبيرة […]

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