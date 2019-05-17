الجالية العراقية في أوربا تستنكر قرار النمسا بحظر الحجاب في المدارس

2019/05/17 | 13:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

عبرت الجالية العراقية في دول الاتحاد الاوربي، اليوم الجمعة، عن استنكارها لقرار الحكومة النمساوية للطالبات المسلمات بالمدارس بالالتزام بقوانين حظر الحجاب.

وقالت الجالية في

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