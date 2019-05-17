لافروف: روسيا لا تسعى للانسحاب من مجلس أوروبا

2019/05/17 | 13:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الجمعة، أن روسيا لا تسعى للانسحاب من مجلس أوروبا، كما يروج بعضهم، ولم تتخل عن أي من التزاماتها، بما فيها الالتزامات المالية.وقال لافروف في كلمته خلال جلسة لجنة وزراء مجلس أوروبا: “لا نسعى للانسحاب من مجلس أوروبا، كما يروج بعضهم.ولا نرفض تنفيذ أي من التزاماتنا، […]

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