كم كذبت داعش خلال أسبوع؟.. الأرقام تكشف

2019/05/17 | 13:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أمنية- كلكامش برس؛ كشفت خلية الإعلام الأمني انها تابعت الأخبار اليومية التي تصدرها عصابات داعش الأرهابية للفترة من 7 ولغاية 13 أيار 2019.ووجدت الخلية في بيان ان “69‎%‎ من الاخبار كاذبة ومظللة وان النسبة المتبقية من الاخبار ليست ذات قيمة وتأثير لترسم لها وجودا اعلاميا وهمياً”.

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