المانيا تستأنف مهمتها في العراق بعد انخفاض مستوى التهديد الامني

2019/05/17 | 14:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلنت وزارة الدفاع الألمانية، اليوم الجمعة، أنها ستستأنف مهمة التدريب العسكرية في العراق عقب إعادة تقييم الأوضاع الأمنية التي أشارت إلى انخفاض مستوى التهديد.وقالت الوزارة - وفقا لشبكة (إيه بى سي) الأمريكية - إن عملية إعادة التقييم تمت من قبل قوات التحالف العاملة في العراق بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، مشيرة إلى أن مستوى التهديد انخفض في الوقت الحالي ويمكن للجنود الألمان مغادرة قاعدتهم واستئناف مهمتهم في أقرب وقت.وكانت الولايات المتحدة الأمريكية قد قالت الأسبوع الماضي إنها رصدت إشارات على وجود استعدادات إيرانية لشن هجمات محتملة على القوات الأمريكية ومصالحها في الشرق الأوسط، وتم رفع مستوى التهديد في العراق إلى أعلى مستوياته، ما دفع ألمانيا إلى تعليق مهمة تدريب الجنود العراقيين، وإصدار الأوامر للجنود الألمان البالغ عددهم 160 جنديا بالبقاء داخل قاعدتهم.

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