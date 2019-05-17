خلية الإعلام الامني: ‎69 بالمئة من اخبار داعش كاذبة ومظللة والنسبة المتبقية ليست ذات قيمة

2019/05/17 | 14:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكدت خلية الاعلام الامني ، اليوم الجمعة ، أن ‎69 بالمئة من اخبار داعش كاذبة ومظللة والنسبة المتبقية ليست ذات قيمة .

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