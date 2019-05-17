2019/05/17 | 14:01
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- اكدت خلية الاعلام الامني ، اليوم الجمعة ، أن 69 بالمئة من اخبار داعش كاذبة ومظللة والنسبة المتبقية ليست ذات قيمة .
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خلية الإعلام الامني: 69 بالمئة من اخبار داعش كاذبة ومظللة والنسبة المتبقية ليست ذات قيمة ) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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