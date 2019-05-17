الشيوخ الامريكي يصادق على تولر سفيرا لدى العراق

2019/05/17 | 14:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صادق مجلس الشيوخ على ترشيح الرئيس الاميركي دونالد ترامب لماثيو تولر سفيرا للولايات المتحدة في بغداد.

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