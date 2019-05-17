المرجعية الدينية تدعو الشباب الى التسلح بالعلم والتفاؤل بمستقبل بعمل حكيم ودقيق/موسع

2019/05/17 | 14:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا ممثل المرجعية الدينية العليا، في كربلاء المقدسة أحمد الصافي، الشباب الى التسلح بالعلم والسماع للنصيحة والتخطيط القابل للتطبيق والتفاؤل بمستقبل بعمل حكيم ودقيق.وتساءل الصافي في خطبة الجمعة التي ألقاها من داخل الصحن الحسيني الشريف “من المسؤول عن رسم مستقبل الشباب؟..ونحن نرى البعض منهم قد يعاني من مشاكل كثيرة وكبيرة”، مشيراً الى” ان […]

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