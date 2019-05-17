2019/05/17 | 14:03
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
وقال ا...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
وفاة الشاعر العراقي فوزي كريم) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد اليوم- بغداد
أعلن الكاتب والشاعر العراقي، خزعل الماجدي، الجمعة (17 أيار 2019)، وفاة الشاعر فوزي كريم.
وقال ا...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
وفاة الشاعر العراقي فوزي كريم) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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