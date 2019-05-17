وفاة الشاعر العراقي فوزي كريم

2019/05/17 | 14:03

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بغداد اليوم- بغداد

أعلن الكاتب والشاعر العراقي، خزعل الماجدي، الجمعة (17 أيار 2019)، وفاة الشاعر فوزي كريم.

وقال ا...





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