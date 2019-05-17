تحذير… الحشرات تدخل في صناعة زبادي الفراولة

2019/05/17 | 14:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..يزداد استهلاك المسلمين لمنتجات الزبادي في شهر رمضان، إذ يعتبر أحد المكونات الأساسية على كثير من موائد وجبة السحور، إلا أن مسؤولة في مجال الصحة المصرية فاجأت محبي أحد منتجات الزبادي بتصريح بشأن مخاطره.وقالت الدكتورة شيرين زكي رئيس لجنة سلامة الغذاء على صفحتها بالفيسبوك إن اللون الأحمر المعروف عن زبادي الفراولة، هي ملونات […]

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