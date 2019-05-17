الصين.. مصرع ١٠ أشخاص بإنهيار مبنى لسيارات مرسيدس

2019/05/17 | 14:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد

أعلنت القناة التلفزيونية المركزية الصينية، مصرع ١٠ أشخاص نتيجة انهيار مبنى لبيع سيارات مرسيدس، أمس الخميس، في مدينة شنغهاي.





وذكرت القناة، انه “حتى الساعة 01:45 من اليوم الجمعة (بالتوقيت المحلي) تمكن رجال الإنقاذ من انتشال 25 شخصاً من تحت الأنقاض”.





وأكدت، انه “لقي 10 أشخاص منهم مصرعهم فيما بعد، رغم جهود الأطباء”، لافتة الى ان السلطات الصينية تجري تحقيقا في ملابسات الحادث”.

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